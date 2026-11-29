UBA sort codes: branch verification guide and historical list
Guide reviewed and republished 29 November 2026. The branch table below remains historical and has not been reverified as a current UBA directory. Before using an entry on a payment form, get confirmation from the bank for your particular account.
How to check your UBA sort code
UBA operates in more than one country. Make sure the account and the supporting instructions are for UBA Nigeria; do not lift a code from a foreign subsidiary or correspondent-bank document.
1. Identify the account’s servicing branch from your bank-issued records. If you cannot find it, ask UBA to identify it. The branch nearest you is not automatically the one whose code applies.
2. Read the receiving form carefully. Note the field name, number of digits accepted, currency and payment provider. Ask the provider what identifier it requires if its wording is unclear.
3. Use UBA’s official support page to request the complete code for the account and payment concerned. Explain any difference between the branch name on your records and the name in the historical table.
4. Keep the bank’s response and the date. Copy the confirmed code as text, preserving leading zeros. Do not fill missing digits, replace a prefix or combine two entries yourself.
What this review verifies—and what remains unconfirmed
This revision checks the support route and replaces the old blanket payment instructions with a verification process. It does not certify the archived branch codes below. No complete current replacement list from UBA was verified for this review.
Use the archive to identify an old branch reference for a query, not as proof of current payment instructions. A missing branch may simply be outside the old compilation. An unchanged branch name does not establish that every accompanying detail is still correct.
Exceptions and rejected codes
For an account opened online, a relocated branch or an account with changed servicing details, ask the bank directly rather than selecting the most plausible row. If a foreign form expects a different identifier, request its payment instructions. Do not substitute a branch code for an account number or an international payment field.
If the form rejects a bank-confirmed code, save its exact error message. Ask the form operator to check its requirements and tell the bank what happened. Do not keep trying unrelated branch codes.
Help and complaint route
UBA’s Customer Fulfilment Centre lists cfc@ubagroup.com for enquiries and complaints.
When reporting a problem, include the date, the form or service involved, the error message and what you want corrected. Ask for a case reference and retain the reply. Share account details only through an official private channel; keep PINs, passwords and one-time codes out of messages and public comments.
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Historical branch table: confirmation required
The following table comes from the earlier Financial Watch article. Its entries are retained for historical reference, not labelled as newly issued or checked in 2026. Confirm any entry with the bank before use.
|S/N
|SORT-CODE
|BRANCH NAME/OFFICE
|BRANCH LOCATION / ADDRESS
|TOWN
|STATE
|1
|033152666
|UBA-CORPORATE B.O
|PLOT 33 ABOYADE COLE STREET V I LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|2
|033152679
|UBA-marina B.O
|55, MARINA STREET , LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|3
|033212687
|UBA-OLU OBASANJO
|202 OLU OBASANJO RD. PORT HARCOURT.
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|4
|033122696
|UBA-KANO B.O.
|14B BELLO ROAD KANO.
|KANO
|KANO
|5
|033152705
|UBA-DALEKO B.O.
|810-811 BANK RD DALEKO MKT. MUSHIN
|LAGOS
|LAGOS
|6
|033152718
|UBA-APAPA B.O.
|46, WARE-HOUSE ROAD APAPA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|7
|033152721
|UBA-IDUMOTA B.O
|169 NNAMDI AZIKIWE ST. IDUMOTA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|8
|033192736
|UBA-IBADAN B.O.
|5 LAGOS BYE-PASS DUGBE IBADAN
|IBADAN
|OYO
|9
|033112745
|UBA-KADUNA B.O.
|A1 AHMADU BELLO WAY KADUNA
|KADUNA
|KADUNA
|10
|033242754
|UBA-WARRI B.O.
|7 OKUMAGBA AVENUE WARRI
|WARRI
|DELTA
|11
|033152763
|UBA-IKEJA I B.O
|73 ALLEN AVENUE IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|12
|033082778
|UBA-ABUJA MAIN B.O
|832 ADETOKUNBO ADEMOLA CRES ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|13
|033022783
|UBA-ONITSHA B.O
|37 NEW MARKET ROAD ONITSHA
|ONITSHA
|ANAMBRA
|14
|033042792
|UBA-BENIN B.O.
|81 AKPAKPAVHA ROAD BENIN-CITY
|BENIN
|EDO
|15
|033232803
|UBA-ABA B.O.
|1A FACTORY ROAD ABA
|ABA
|ABIA
|16
|033242819
|UBA-ASABA B.O.
|238 NNEBISI ROAD ASABA
|ASABA
|DELTA
|17
|033202820
|UBA-JOS B.O.
|47, MURTALA MOHAMMED WAY , JOS
|JOS
|PLATEAU
|18
|033072830
|UBA-CALABAR B.O
|15, CALABAR ROAD CALABAR.
|CALABAR
|CROSS RIVER
|19
|033252841
|UBA-ENUGU B.O.
|53 OKPARA AVENUE ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|20
|033062853
|UBA-MAIDUGURI B.O
|8, BAGA ROAD, MAIDUGURI
|MAIDUGURI
|BORNO
|21
|033012861
|UBA-UYO B.O.
|PLOT 15 BLOCK 1 ABAK ROAD UYO
|UYO
|AKWA-IBOM
|22
|033152873
|UBA-OSOLO B.O.
|10 OSOLO WAY AJAO ESTATE
|LAGOS
|LAGOS
|23
|033022880
|UBA-NNEWI B.O.
|24A PARK ROAD NNEWI
|NNEWI
|ANAMBRA
|24
|033322894
|UBA-YENOGOA B.O
|Plot A59 C.B.D swali road, Yenagoa
|YENAGOA
|BAYELSA
|25
|033022903
|UBA-AWKA B.O.
|37 ZIK AVENUE AWKA
|AWKA
|ANAMBRA
|26
|033112910
|UBA-ZARIA B.O.
|F11 KADUNA ROAD ZARIA
|ZARIA
|KADUNA
|27
|033352929
|UBA-GOMBE B.O.
|8 MARKET ROAD GOMBE
|GOMBE
|GOMBE
|28
|033372938
|UBA-GUSAU B.O.
|1 GOVT HOUSE ROAD GUSAU
|GUSAU
|ZAMFARA
|29
|033222949
|UBA-SOKOTO B.O.
|10, KANO ROAD SOKOTO
|SOKOTO
|SOKOTO
|30
|033272957
|UBA-BIRNIN B.O.
|B1 SULTAN ABUBAKAR ROAD,GRA BIRNIN-KEBBI
|BIRNIN-KEBBI
|KEBBI
|31
|033102962
|UBA-OWERRI B.O.
|60 WEATHRAL ROAD OWERRI
|OWERRI
|IMO
|32
|033152970
|UBA-MATORI B.O.
|21 FATAI ATERE WAY MATORI LAGOS.
|LAGOS
|LAGOS
|33
|033212988
|UBA-TRANS AMADI
|25 TRANS-AMADI IND. LAYOUT P-HARCOURT.
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|34
|033302995
|UBA-JALINGO B.O
|134 HAMMARUWA WAY JALINGO.
|JALINGO
|TARABA
|35
|033133009
|UBA-KATSINA B.O
|167 IBB WAY KATSINA.
|KATSINA
|KATSINA
|36
|033153018
|UBA-AKIN ADESOLA
|11A AKIN ADESOLA STREET V-I
|LAGOS
|LAGOS
|37
|033153746
|OGUNLANA DRIVE
|152, OGUNLANA DRIVE SURULERE
|LAGOS
|LAGOS
|38
|033023106
|UBA-ONITSHA II B.O
|16 PORT HARCOURT ROAD, BRIDGEHEAD ONITSHA
|ONITSHA
|ANAMBRA
|39
|033083036
|UBA-NASS ABUJA
|NAT. ASSEMBLY COMPLEX ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|40
|033083052
|UBA-ABUJA GARKI II
|PLOT 1347 AHMADU BELLO WAY GARKI II ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|41
|033153050
|UBA-OKE-ARIN B.O
|20 IJAYE STREET OKE ARIN LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|42
|033153063
|UBA-IDDO B.O.
|1 TAYLOR ROAD (G-CAPPA) IDDO LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|43
|033153076
|UBA-TRADE FAIR
|TRADE FAIR COMPLEX LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|44
|033243083
|UBA-WARRI TWO B.O
|PPMC DEPOT EKPAN WARRI
|WARRI
|DELTA
|45
|033133096
|UBA-FUNTUA B.O.
|146-148 ZARIA ROAD FUNTUA.
|FUNTUA
|KATSINA
|46
|033093107
|UBA-YOLA B.O.
|42 GALADIMA AMINU WAY. JIMETA YOLA
|YOLA
|ADAMAWA
|47
|033333113
|UBA-ABAKALIKI B.O
|4B OGOJA ROAD ABAKALIKI EBONYI STATE
|ABAKALIKI
|EBONYI
|48
|033263128
|UBA-DUTSE B.O.
|SANI ABACHA WAY DUTSE JIGAWA
|DUTSE
|JIGAWA
|49
|033183130
|UBA-AKURE B.O.
|OWO-AKURE ROAD AKURE ONDO
|AKURE
|ONDO
|50
|033113142
|UBA-NNPC KADUNA
|PPMC COMPLEX KACHIA RD.
|KADUNA
|KADUNA
|51
|033123158
|UBA-KANTIN KWARI
|52 TA AMBU LINE KANTI-KWARI KANO
|KANTI-KWARI
|KANO
|52
|033053163
|UBA-MAKURDI B.O
|48 RAILWAY BYEPASS HIGH LEVEL MAKURDI
|MAKURDI
|BENUE
|53
|033233174
|UBA-UMUAHIA B.O
|1 AKANU IBIAM ROAD UMUAHIA.
|UMUAHIA
|ABIA
|54
|033163189
|UBA-MINNA B.O.
|MTD 8 PAIKO ROAD MINNA
|MINNA
|NIGER
|55
|033143196
|UBA-ILORIN B.O.
|AKEWUSOLA PLAZA 137 MURTALA MOHD WAY ILORIN
|ILORIN
|KWARA
|56
|033343200
|UBA-EKITI B.O.
|SECRETARIAT ROAD ADO-EKITI
|ADO-EKITI
|EKITI
|57
|033173218
|UBA-ABEOKUTA B.O
|67 TINUBU ROAD IBARA ABEOKUTA
|ABEOKUTA
|OGUN
|58
|033153225
|UBA-FESTAC B.O.(OLD)
|2ND AVENUE 21 ROAD FESTAC TOWN LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|59
|033363235
|UBA-LAFIA B.O.
|32 JOS ROAD LAFIA
|LAFIA
|NASARAWA
|60
|033283247
|UBA-LOKOJA B.O.
|7A IBB WAY OKENE-KABBA RD LOKOJA
|LOKOJA
|KOGI
|61
|033313256
|UBA-DAMATURU B.
|1 GUJIBA ROAD DAMATURU.
|DAMATURU
|YOBE
|62
|033293266
|UBA-OSHOGBO B.O
|31 OBAFEMI AWOLOWO WAY OSOGBO
|OSOGBO
|OSUN
|63
|033033277
|UBA-BAUCHI B.O.
|37 ABDULKADIR AHMED WAY BAUCHI
|BAUCHI
|BAUCHI
|64
|033153283
|UBA-IBAFON B.O.
|IBRU PORT COMPLEX IBAFON-APAPA
|LAGOS
|LAGOS
|65
|033253293
|UBA-ENUGU II B.O
|36 KENYATTA STREET UWANI ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|66
|033243300
|UBA-AGBOR B.O
|59 OLD LAGOS RD. AGBOR DELTA STATE
|AGBOR
|DELTA
|67
|033193311
|UBA-IBADAN II B.O
|61 IWO ROAD IBADAN
|IBADAN
|OYO
|68
|033153322
|UBA-EJIGBO B.O
|PPMC DEPOT EJIGBO-LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|69
|033153335
|UBA-ALABA B.O.
|5 OJO ALABA WAY OJO-LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|70
|033153348
|UBA-NNS B.O.
|NNS QUORRA NAVAL BASE HABOUR APAPA
|LAGOS
|LAGOS
|71
|033153351
|UBA-APAPA II B.O
|27 WHARF ROAD APAPA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|72
|033153364
|UBA-IKEJA II B.O
|37 OBA AKRAN AVENUE IKEJA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|73
|033083379
|UBA-ABUJA WUSE II.
|RUSSEL SHOPPING PLAZA H-MACAULEY WAY WUSE ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|74
|033023384
|UBA-ONITSHA III B.O
|4 OKOSISI LANE NEW MKT NKPOR ONITSHA
|ONITSHA
|ANAMBRA
|75
|033193395
|UBA-IBADAN III B.O
|ABEOKUTA-IBADAN RD NNPC DEPOT APATA IBADAN
|IBADAN
|OYO
|76
|033043403
|UBA-BENIN II B.O
|138 UPPER MISSION ROAD BENIN
|BENIN
|EDO
|77
|033153416
|UBA-SURULERE B.O
|20 BODE THOMAS STREET SURULERE
|LAGOS
|LAGOS
|78
|033183143
|UBA-ORE
|OKITIPUPA – ORE ROAD, ORE
|ORE
|ONDO
|79
|033193667
|UBA CHALLENGE
|CHALLENGE-MOLETE RD, FELELE ROUDABOUT, IBADAN
|IBADAN
|OYO
|80
|033153759
|AKOWONJO
|49, AKOWONJO-EGBEDA RD, AKOWONJO
|LAGOS
|LAGOS
|81
|033233420
|UBA-ABA II B.O
|201 FAULKS ROAD ARIARIA MKT. ABA
|ABA
|ABIA
|82
|033253439
|UBA-ENUGU III B.O
|49 NIKE LAKE HOTEL ROAD ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|83
|033213440
|UBA-PHC III [AGRREY]
|15 AGGREY ROAD PORT HARCOURT
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|84
|033153458
|UBA-EBUTE METTA
|31A WILLOUGHBY STREET EBUTE-METTA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|85
|033083463
|UBA-ASOKORO B.O
|21C JULIUS NYERERE STREET ASOKORO ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|86
|033153474
|UBA-OJUELEGBA B.O
|126 OJUELEGBA ROAD SURULERE LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|87
|033153487
|UBA-LUTH B.O
|ROAD 1 LUTH PREMISES IDI-ARABA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|88
|033153490
|UBA-MATORI II
|CORTEX PLAZA LADIPO STREET MUSHIN LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|89
|033153500
|UBA-FESTAC II(NEW)
|23 ROAD BY 72 JUNCTION FESTAC TOWN LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|90
|033153513
|UBA-HEAD OFFICE B.O
|PLOT 1662 OYINJOLAYEMI STREET V-I LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|91
|033153526
|UBA-BBA-TRADEFA
|ATIKU ABUBAKAR HALL BBA TRADE FAIR COMPLEX LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|92
|033153539
|UBA-PALM AVENUE
|128 ISOLO ROAD MUSHIN-LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|93
|033153542
|UBA-MARYLAND
|21, MOBALAJI BANK ANTHONY WAY LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|94
|033123556
|UBA-KANO3 B.O
|3A FRANCE ROAD, SABON GARI, KANO
|KANO
|KANO
|95
|033043568
|UBA-BENIN3 B.O
|11, BENIN-AGBOR ROAD BENIN-CITY EDO STATE
|BENIN
|EDO
|96
|033043571
|UBA-BENIN4 B.O
|218, NEW LAGOS ROAD, UGBOWO BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|97
|033043584
|UBA-BENIN5 B.O
|100, SAPELE ROAD BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|98
|033150150
|AMODU TIJANI
|PLOT 697,AMODU TIJANI STR,VI,LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|99
|033150176
|VICTORIA ISLAND
|19 ADEYEMO ALAKIJA STREET VICTORIA ISLAND LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|100
|033080013
|ABUJA
|PLOT 1142/1143 ADETOKUNBO ADEMOLA CRESCENT WUSE 2 ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|101
|033210016
|PORTHACOURT
|86B OLU OBASANJO WAY PORTHARCOURT
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|102
|033230012
|ABA
|9,OKIGWE ROAD ABA
|ABA
|ABIA
|103
|033150189
|ALABA
|6, AGUDOSI STREET ALABA INT’L MARKET ALABA, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|104
|033150192
|APAPA
|1, WAREHOUSE ROAD APAPA
|LAGOS
|LAGOS
|105
|033040011
|BENIN
|56, AKAPAKPAVA ROAD BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|106
|033150202
|IDUMOTA
|28 OBUN EKO STREET IDUMOTA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|107
|033150215
|IKEJA
|13 ALLEN AVENUE IKEJA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|108
|033110019
|KADUNA
|4 ALI AKILU ROAD KADUNA
|KADUNA
|KADUNA
|109
|033120012
|KANO
|PLOT 133 POST OFFICE ROAD KANO
|KANO
|KANO
|110
|033150228
|OKE-ARIN
|33 ISSA WILLIAMS STREET OKE-ARIN LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|111
|033020015
|ONITSHA
|8B NEW MARKET ROAD ONITSHA
|ONITSHA
|ANAMBRA
|112
|033240015
|WARRI
|96 EFFURUN / SAPELLE ROAD EFFURUN WARRI
|WARRI
|DELTA
|113
|033280017
|LOKOJA
|IBB WAY ADANKOLO JUCTION LOKOJA
|LOKOJA
|KOGI
|114
|033150231
|EBUTEMETTA
|20 BORNO WAY EBUTE/METTA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|115
|033150244
|BBA BRN
|NICKOK BEST PLAZA,BBA TRADEFAIR COMPLEX BADAGRY EXPRESSWAY
|LAGOS
|LAGOS
|116
|033060017
|MAIDUGUGRI
|MEI-DERIBE SHOPPING COMPLEX MONDAY MARKET MAIDUGURI
|MAIDUGURI
|BORNO
|117
|033010012
|UYO
|25 NWAIBA ROAD UYO
|UYO
|AKWA IBOM
|118
|033250021
|ENUGU 2
|2 POCKET ESTATE INDEPENDENCE LAYOUT ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|119
|033020028
|NNEWI
|ZONA 12 PHASE 1 MAIN MARKET NNEWI
|NNEWI
|ANAMBRA
|120
|033020031
|AWKA
|ANAMBRA STATE NEW SECRETARIT COMPLEX AWKA
|AWKA
|ANAMBRA
|121
|033020044
|BRIDGEHEAD
|30A PORTHARCOURT ROAD BRIDGE HEAD ONITSHA
|ONITSHA
|ANAMBRA
|122
|033070010
|CALABAR
|12, CALABAR ROAD CALABAR
|CALABAR
|CROSS RIVER
|123
|033200013
|JOS
|24/25 RAWANG PAM STREET JOS
|JOS
|PLATEAU
|124
|033240028
|ASABA
|261, NNEBISI ROAD ASABA
|ASABA
|DELTA
|125
|033190013
|IBADAN
|BLOCK A PLOT 2 ADEKUNLE FAJUYI ROAD DUGBE IBADAN
|IBADAN
|OYO
|126
|033310013
|DAMATURU
|10,Burka Abba Ibrahim Way BESIDE STATE HOTEL DAMATURU
|DAMATURU
|YOBE
|127
|033250018
|ENUGU MAIN
|20 OKPARA AVENUE ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|128
|033150257
|TRADEFAIR
|HALL 2 TRADE FAIR COMPLEX BADAGRY WAY LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|129
|033083641
|UBA-NATIONAL HOSPITAL ABUJA
|PLOT 132 CENTRAL DISTRICT PHASE 2 ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|130
|033351535
|UBA-ASHAKA
|JALINGO GATE,ASHAKA CEMENT WORKS,FANAKAYE LGA
|GOMBE
|GOMBE
|131
|033153733
|UBA GLOBAL MARKETS
|11th floor, UBA HOUSE,57 MARINA STREET, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|132
|033153717
|GBAGADA – IFAKO
|38 AJAYI AINA STREET GBAGADA-IFAKO
|LAGOS
|LAGOS
|133
|033153762
|OGUDU
|14 OGUDU G.R.A.
|LAGOS
|LAGOS
|134
|033153775
|IKEJA G.R.A.
|JOEL OGUNNAIKE STREET, IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|135
|033153788
|GBAGADA EXPRESSWAY
|285, GBAGADA EXPRESSWAY, GBAGADA
|LAGOS
|LAGOS
|136
|033173603
|UBA-SAGAMU
|191, AKARIGBO STREET SABO, SAGAMU
|SAGAMU
|OGUN
|137
|033153791
|OJODU
|PLOT 104, ISHERI ROAD, OJODU LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|138
|033173593
|UBA-BABCOCK B.O
|BABCOCK UNIVERSITY ILISHAN REMO
|ILISHAN
|OGUN
|139
|033153607
|UBA-ORILE COKER
|LAGOS-BADAGRY EXP. RD, COKER ORILE, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|140
|033153610
|UBA-ADETOKUNBO
|PLOT 80A ADEMOLA ADETOKUNBO STREET VI
|LAGOS
|LAGOS
|141
|033153623
|UBA-LAWANSON
|66, LAWANSON ROAD, ITIRE SURULERE LAGOS.
|LAGOS
|LAGOS
|142
|033083638
|UBA-LEMERIDIEN B.O
|PLOT 903 TAFAWA BALEWA WAY , AREA 11 GARKI
|ABUJA
|ABUJA
|143
|033153649
|UBA-IKEJA(WU) B.O
|AWOLOWO HOUSE 29/31 OBAFEMI AWOLOWO WAY IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|144
|033193654
|UBA-UCH B.O
|COLLEGE OF MEDICINE, UCH IBADAN
|IBADAN
|OYO
|145
|033153665
|UBA- ADEOLA HOPEWEL
|PLOT 1607 ADEOLA HOPE-WELL STREET, V.I
|LAGOS
|LAGOS
|146
|033153678
|UBA-LEKKI B.O
|80A ADMIRALITY WAY,LEKKI PHASE I
|LAGOS
|LAGOS
|147
|033043694
|UBA-AUCHI B.O
|62,Jattu road, Auchi
|AUCHI
|EDO
|148
|033043681
|UBA-UROMI B.O
|7, Mission road, Uromi
|UROMI
|EDO
|149
|033153694
|UBA CHEVRON
|CHEVRON DRIVE, LEKKI PENINSULA
|LAGOS
|LAGOS
|150
|033153704
|UBA LEKKI
|KM 18 LEKKI-EPE EXP. WAY LEKKI
|LAGOS
|LAGOS
|151
|033106104
|UBA-MBARI BO
|4,MBARI STREET, OWERRI
|MBARI
|IMO
|152
|033153681
|UBA-BABS ANIMASHUN
|BABS ANIMASHUN STREET, SURULERE LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|153
|033153720
|UBA-IKOTUN
|IKOTUN -IDIMU ROAD , BY ALIMOSHO LG. IKOTUN
|LAGOS
|LAGOS
|154
|033083654
|FEDERAL MINISTRY OF WORKS
|MABUSHI, UTAKO DISTRICT, ABUJA, FCT
|ABUJA
|ABUJA
|155
|033150024
|UBA-LAGOS CENTRAL
|97-105 BROAD ST.
|BROAD
|LAGOS
|156
|033150037
|UBA-LAGOS EAST
|12-14 BROAD ST.
|BROAD
|LAGOS
|157
|033150040
|UBA-WHARF RD
|9, WHARF RD
|APAPA
|LAGOS
|158
|033150053
|UBA-IKEJA
|OBA AKRAN AVENUE
|IKEJA
|LAGOS
|159
|033150066
|UBA-ILUPEJU
|10, INDUSTRIAL ESTATE
|ILUPEJU
|LAGOS
|160
|033150079
|UBA-IJORA
|10, IJORA CAUSEWAY
|IJORA
|LAGOS
|161
|033150082
|UBA-EBUTE-METTA
|86 MURITALA MUHAMMED WAY
|EBUTE-METTA
|LAGOS
|162
|033150095
|UBA-IDUMAGBO
|43, IDUMAGBO AVENUE
|IDUMAGBO
|LAGOS
|163
|033150105
|UBA-UNILAG
|UNILAG CAMPUS AKOKA
|LAGOS
|LAGOS
|164
|033150118
|UBA-IGANMU
|10, ABEBE VILLAGE RD Iganmu
|lagos
|LAGOS
|165
|033150121
|UBA-FALOMO
|172 AWOLOWO WAY FALOMO
|IKOYI
|LAGOS
|166
|033150147
|UBA-TINUBU
|5-7 KAKAWA STREET,LAGOS
|TINUBU
|LAGOS
|167
|033150163
|UBA-OREGUN
|16B OREGUN RD
|OREGUN
|LAGOS
|168
|033240170
|UBA-ABBI
|ABBI
|ABBI
|DELTA
|169
|033130183
|UBA-BAKORI
|137 KATSINA RD
|BAKORI
|KATSINA
|170
|033220190
|UBA-GORONYO
|OPPOSITE MOTOR PARK GORONYO
|GORONYO
|SOKOTO
|171
|033360209
|UBA-WAMBA
|AKWANGA L.G.A
|WAMBA
|NASARAWA
|172
|033370215
|UBA-KETA
|KETA
|KETA
|ZAMFARA
|173
|033290227
|UBA-OSHOGBO
|OBAFEMI AWOLOWO WAY,OPP OSOGBO CITY HALL
|OSOGBO
|OSUN
|174
|033070230
|UBA-IKOM
|18 AKIM ASABO ST
|IKOM
|CROSS RIVER
|175
|033010245
|UBA-UYO
|7-13 AKA RD
|UYO
|AKWA-IBOM
|176
|033220255
|UBA-SOKOTO KANO RD
|1 KANO ROAD, SOKOTO
|SOKOTO
|SOKOTO
|177
|033150260
|UBA-APAPA W-HOUSE
|11-13 WAREHOUSE RD
|APAPA
|LAGOS
|178
|033030270
|UBA-LIMAN KATAGUN
|C-O BAUCHI BRANCH
|LIMAN KATAGUN
|BAUCHI
|179
|033180285
|UBA-OKE-IGBO
|2-8B AJAROGUNGBO ST
|OKE-IGBO
|ONDO
|180
|033370299
|UBA-CHAFE
|GUSAU- ZARIA RD, CHAFE ZAMFARA STATE
|CHAFE
|ZAMFARA
|181
|033030306
|UBA-BAUCHI
|COMMERCIAL AREA BANK RD
|BAUCHI
|BAUCHI
|182
|033050315
|UBA-MAKURDI
|28 OTURKPO RD
|MAKURDI
|BENUE
|183
|033090320
|UBA-YOLA
|36 GALADIMA AMINU RD
|YOLA
|ADAMAWA
|184
|033240345
|UBA-EFFURUN
|39 WARRI-SAPELE RD
|EFFURUN
|DELTA
|185
|033300353
|UBA-NGUROJE
|NEAR MOTOR PARK NGUROJE
|NGUROJE
|TARABA
|186
|033300366
|UBA-GEMBU
|2 AHMADU BELLO WAY
|GEMBU
|TARABA
|187
|033140377
|UBA-AFON
|1 MAGAJI-NGERI RD KWARA STATE
|AFON
|KWARA
|188
|033250380
|UBA-OGBETE
|ADMINISTRATIVE BUILDING, OGBETE MKT.
|ENUGU
|ENUGU
|189
|033150396
|UBA-OTTA
|IDIROKO RD OTTA
|OTTA
|LAGOS
|190
|033190408
|UBA-IBADAN MAIN
|LEBANON STREET, DUGBE, IBADAN
|IBADAN
|OYO
|191
|033160412
|UBA-LAPAI
|LAPAI, NIGER SATE
|LAPAI
|NIGER
|192
|033190424
|UBA-MOLETE
|SW8-1137 OBAFEMI AWOLOWO RD
|MOLETE
|OYO
|193
|033190437
|UBA-AMUNIGUN
|104 AMUNIGUN STREET, IBADAN
|IBADAN
|OYO
|194
|033040448
|UBA-BENIN CITY
|4 AKAKPAVA RD
|BENIN CITY
|EDO
|195
|033040451
|UBA-ABUDU
|ABUDU ORHIONWON
|ABUDU
|EDO
|196
|033240468
|UBA-SAPELE
|4 COURT RD
|SAPELE
|DELTA
|197
|033240471
|UBA-BURUTU
|CHRISTIAN BEACH
|BURUTU
|DELTA
|198
|033240484
|UBA-WARRI
|65 WARRI-SAPELE RD
|WARRI
|DELTA
|199
|033140490
|UBA-ILORIN
|123 MURTALA MUHAMMED WAY
|ILORIN
|KWARA
|200
|033160506
|UBA-NEW BUSSA
|CENTRAL PARADE RD
|NEW BUSSA
|NIGER
|201
|033290515
|UBA-IMESI-ILE
|MARKET SQUARE
|IMESI-ILE
|OSUN
|202
|033290528
|UBA-OSU
|BESIDE ATAKUNMOSA WEST LG.
|OSU
|OSUN
|203
|033160535
|UBA-MOKWA
|AHMADU BELLO RD
|MOKWA
|NIGER
|204
|033130549
|UBA-FUNTUA
|19 KATSINA RD
|FUNTUA
|KATSINA
|205
|033170554
|UBA-ABEOKUTA
|5 ONIKOLOBO ROAD, IBARA,ABEOKUTA
|ABEOKUTA
|OGUN
|206
|033180560
|UBA-AKURE
|19A OBA ADESIDA RD
|AKURE
|ONDO
|207
|033180573
|UBA-ILARA MOKIN
|7 IPOGUN RD ILARA MOKIN
|ILARA-MOKIN
|ONDO
|208
|033110585
|UBA-ZONKWA
|KAFANCHAN RD KADUNA STATE
|ZONKWA
|KADUNA
|209
|033200592
|UBA-BOKKOS
|BOKKOS L.G.A PLATEAU STATE
|BOKKOS
|PLATEAU
|210
|033120601
|UBA-KANO MAIN
|4B BANK RD KANO
|KANO
|KANO
|211
|033120614
|UBA-DOWAKIN TOFA
|DOWAKIN-TOFA L.G.A
|KANO
|KANO
|212
|033110624
|UBA-KADUNA NORTH
|HOSPITAL RD YAKUBU GOWON WAY
|KADUNA
|KADUNA
|213
|033120630
|UBA-RANO
|RANO L.G.A
|KANO
|KANO
|214
|033110640
|UBA-KADUNA SOUTH
|177 INDUSTRIAL ESTATE RD
|KADUNA
|KADUNA
|215
|033110653
|UBA-ZARIA
|KADUNA RD
|ZARIA
|KADUNA
|216
|033120669
|UBA-BAYERO UNIVERSITY
|BAYERO UNIVERSITY CAMPUS
|KANO
|KANO
|217
|033060677
|UBA-MAIDUGURI MAIN
|2 SIR KASHIM RD
|MAIDUGURI
|BORNO
|218
|033260684
|UBA-MALLAM MADURI
|GUMEL-HADEJIA RD
|MALLAM MADURI
|JIGAWA
|219
|033060693
|UBA-BIU
|GOMBE RD
|BIU
|BORNO
|220
|033220705
|UBA-SOKOTO ALIYU JODI
|ALIYU JODI RD
|SOKOTO
|SOKOTO
|221
|033220718
|UBA-WURNO
|OPPOSITE WURNO LG SECRETARIAT
|WURNO
|SOKOTO
|222
|033030720
|UBA-NINGI
|C-OBAUCHI BRANCH
|NINGI
|BAUCHI
|223
|033030733
|UBA-JAMAARE
|JAMAARE
|JAMAARE
|BAUCHI
|224
|033270742
|UBA-ARGUNGU
|98 KANTA ROAD, ARGUNGU
|KEBBI
|KEBBI
|225
|033160755
|UBA-KUTIGI
|67 BIDA RD
|KUTIGI
|NIGER
|226
|033060774
|UBA-KUKAWA
|C/O 2ND BRANCH, BAGA ROAD
|KUKAWA
|BORNO
|227
|033310783
|UBA-BUNIYADI
|C/O 1, GUJBA RD, DAMATURU
|BUNIYADI
|YOBE
|228
|033160797
|UBA-SULEJA
|1 SULEIMAN BARAU RD
|SULEJA
|NIGER
|229
|033210809
|UBA-PORT HARCOURT MAIN
|14 AZIKWE RD
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|230
|033160810
|UBA-WUSHSHI
|BIDA-ZUNGERU RD
|WUSHISHI
|NIGER
|231
|033210825
|UBA-AGGREY
|13 AGGREY RD
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|232
|033210838
|UBA-TRANS AMADI
|TRANS AMADI INDUST.ESTATE
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|233
|033250843
|UBA-ENUGU
|STATION RD
|ENUGU
|ENUGU
|234
|033330857
|UBA-ONUEKE
|ABAKALIKI-AFIKPO ROAD
|ONUEKE
|EBONYI
|235
|033020866
|UBA-ONITSHA MAIN
|NEW MKT ROAD
|ONITSHA
|ANAMBRA
|236
|033100870
|UBA-OWERRI
|34 DOUGLAS ROAD
|OWERRI
|IMO
|237
|033230889
|UBA-ABA MAIN
|1,IKOT EKPENE ROAD ABA
|ABA
|ABIA
|238
|033250898
|UBA-AGUOBU-OWA
|EZEAGU L.G.A HEAD QUARTERS
|AGUOBU-OWA
|ENUGU
|239
|033230902
|UBA-BENDE
|BENDE-UMUAHIA RD
|BENDE
|ABIA
|240
|033350918
|UBA-KUMO
|MAIN MARKET ROAD
|KUMO
|GOMBE
|241
|033210922
|UBA-ISIOKPO
|IKWERE L.G.A
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|242
|033090935
|UBA-GOMBI
|GARKIDA, YOLA ROAD
|GOMBI
|ADAMAWA
|243
|033070942
|UBA-CALABAR
|14 CALABAR RD
|CALABAR
|CROSS RIVER
|244
|033230957
|UBA-OKE-IKPE
|AZUMINI RD
|AKWETE UKWA
|ABIA
|245
|033090964
|UBA-SONG
|YOLA RD, SONG L.G.A.
|SONG
|ADAMAWA
|246
|033310974
|UBA-ASKIRA
|4C DAMBOA RD
|ASKIRA
|YOBE
|247
|033200987
|UBA-JOS
|16-17 BEACH-BANK RD
|JOS NORTH
|PLATEAU
|248
|033160991
|UBA-MINNA
|PAIKO RD
|MINNA
|NIGER
|249
|033101002
|UBA-UMUAKA
|ORLU-OWERRI RD
|UMUAKA
|IMO
|250
|033011011
|UBA-EBUKHU
|P.M.B 1107 ORON
|ORON
|AKWA-IBOM
|251
|033101028
|UBA-ARONDIZUOGU
|NDIAWA, IDEATO NORTH L.G.A
|ARONDIZUOGU
|IMO
|252
|033211031
|UBA-ABONNEMA
|P.O.BOX 204 ABONNEMA
|ABONNEMA
|RIVERS
|253
|033021043
|UBA-AGULU
|P.O.BOX 285
|AGULU
|ANAMBRA
|254
|033291051
|UBA-OYAN
|P.M.B 207 MARKET SQUARE
|OYAN
|OSUN
|255
|033141062
|UBA-OKE-ODE
|AJASE-IPO-LAFIAJI RD
|IFELODUN
|KWARA
|256
|033141075
|UBA-OBBO AYEGUNLE
|MARKET RD
|IREPODUN L.G.A
|KWARA
|257
|033101086
|UBA-NWAORIEUBI
|MBAITOLI L.G.A
|NWAORIEUBI
|IMO
|258
|033341095
|UBA-USI-EKITI
|OKE-ODI ST
|USI-EKITI
|EKITI
|259
|033011105
|UBA-IKOT AKPANYA
|P.M.B 1049 IKOT-AKPANYA
|ETINAN
|AKWA-IBOM
|260
|033211112
|UBA-UNIPORT
|UNIPORT
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|261
|033281126
|UBA-IDAH
|89C AYEGBA OMA IDOKO ST
|IDAH
|KOGI
|262
|033021137
|UBA-NNEWI
|2 ORAIFITE RD
|NNEWI
|ANAMBRA
|263
|033081148
|UBA-ABUJA MAIN
|AREA 3 KAURA NAMODA ST
|GARKI
|ABUJA
|264
|033181158
|UBA-ONDO
|AGBOGBO OKE
|YABA
|ONDO
|265
|033041162
|UBA-OKPELLA
|AWOYEMI RD OKUGBE
|OKPELLA
|EDO
|266
|033041175
|UBA-UGBOWO
|156 USELU-LAGOS RD
|BENIN CITY
|EDO
|267
|033201180
|UBA-SHENDAM
|YELWA RD
|SHENDAM
|PLATEAU
|268
|033051194
|UBA-ZAKIBIAM
|KATSINA-ALA RD
|ZAKIBIAM
|BENUE
|269
|033051204
|UBA-IGUNMALE
|IGUMALE
|IGUMALE
|BENUE
|270
|033011215
|UBA-IDU-URUAN
|P.M.B 1001 NWANIBA
|IDU-URUAN
|AKWA-IBOM
|271
|033011228
|UBA-ITRETO
|ITRETO EKET-ETINAN
|ETINAN
|AKWA-IBOM
|272
|033251237
|UBA-UNEC
|ENUGU MAIN CAMPUS
|ENUGU
|ENUGU
|273
|033211248
|UBA-OMOKU
|AHOADA-OKWUZI RD
|OMOKU
|RIVERS
|274
|033131250
|UBA-KATSINA
|23 I.B.B.WAY
|KATSINA
|KATSINA
|275
|033261269
|UBA-HADEJIA
|JIGAWA-HADEJIA RD
|HADEJIA
|JIGAWA
|276
|033281278
|UBA-LOKOJA
|4, WHARF RD
|LOKOJA
|KOGI
|277
|033271288
|UBA-KANGIWA
|KANGIWA-ARGUNGU L.G.A
|KANGIWA
|KEBBI
|278
|033321293
|UBA-AMMASSOMA
|AMMASSOMA
|AMMASSOMA
|BAYELSA
|279
|033151308
|UBA-OBALENDE
|1 ST GREGORY ST
|OBALENDE
|LAGOS
|280
|033311339
|UBA-GADAKA
|C/O 1, GUJBA RD, DAMATURU
|GADAKA
|YOBE
|281
|033171320
|UBA-IJEBU ODE
|59 IBADAN ROAD, IJEBU-ODE
|IJEBU-ODE
|OGUN
|282
|033061346
|UBA-MALLAM FATORI
|C-O MAIDUGURI BRANCH
|MALLAM FATORI
|BORNO
|283
|033181035
|UBA-UGBO
|UGBO
|AKURE
|ONDO
|284
|033121367
|UBA-KANO SHARADA
|PHASE 1 SHARADA INDUSTRIAL ESTATE
|KANO
|KANO
|285
|033121370
|UBA-KANO WAJE
|38 MURTALA MUHAMMED WAY
|KANO
|KANO
|286
|033151382
|UBA-AGBARA ESTATE
|ILARO ROAD, AGBARA INDUSTRIAL ESTATE
|FESTAC
|LAGOS
|287
|033281391
|UBA-AJAOKUTA
|GEREGU CAMP
|AJAOKUTA
|KOGI
|288
|033231419
|UBA-UMUAHIA
|68 ABA ROAD
|UMUAHIA
|ABIA
|289
|033021425
|UBA-ONITSHA B-H
|56 PORT HARCOURT RD
|ONITSHA
|ANAMBRA
|290
|033151434
|UBA-IKORODU ROAD
|300 IKORODU RD
|ANTHONY VILLAGE
|LAGOS
|291
|033081449
|UBA-KARSHI
|OPPOSITE CHIEF S PALACE
|KASHI
|ABUJA
|292
|033281469
|UBA-ODO-ERE
|LOKOJA RD
|ODO-ERE
|KOGI
|293
|033161440
|UBA-KONTAGORA
|KANO-LAGOS RD
|KONTAGORA
|NIGER
|294
|033241483
|UBA-OGORODE
|SEABOARD PREMISES OGORODE
|SAPELE
|DELTA
|295
|033031499
|UBA-MAINA MAJI
|C-OBAUCHI BRANCH
|MAINA MAJI
|BAUCHI
|296
|033151502
|UBA-MARINA WEST
|53 MARINA STREET, LAGOS
|MARINA
|LAGOS
|297
|033251512
|UBA-AJI
|IGBO EZE L.G.A
|ENUGU
|ENUGU
|298
|033351519
|UBA-GOMBE
|8 BIU-SABON LINE RD
|GOMBE
|GOMBE
|299
|033111539
|UBA-TUNDUN WADA
|POLYTHECHNIC RD
|TUDUN WADA
|KADUNA
|300
|033131548
|UBA-DUTSINMA
|G.R.A LAYOUT
|DUTSINMA
|KATSINA
|301
|033271557
|UBA-GWANDU
|BIRNI KEBBI RD. GWANDU
|ARGUNGU
|KEBBI
|302
|033091565
|UBA-MAYO-NGULI
|MAYO NGULI
|MAYO NGULI
|ADAMAWA
|303
|033301572
|UBA-SERTI
|MAYO-SELBE RD
|SERTI
|TARABA
|304
|033201643
|UBA-JARMAI
|JARMAI
|JOS
|PLATEAU
|305
|033091594
|UBA-MUBI
|56, AHMADU BELLO WAY MUBI
|MUBI
|ADAMAWA
|306
|033191601
|UBA OGBOMOSHO
|OKE-APAKEE, ILORIN RD OGBOMOSHO
|OGBOMOSHO
|OYO
|307
|033041625
|UBA-IBILLO
|P.O.BOX 1186 IBILLO
|IBILLO
|EDO
|308
|033291624
|UBA-IREE
|IKIRUN-ILA-ORANGUN RD
|IREE
|OSUN
|309
|033291637
|UBA-IRESI
|OTAN-AIYEGBAJU-IGBAJO RD
|IRESI
|OSUN
|310
|033021645
|UBA-AWKA
|49 ENUGU-EAST RD
|AWKA
|ANAMBRA
|311
|033311656
|UBA-YUSUFARI
|C/O 1, GUJBA RD, DAMATURU
|YUSUFARI
|YOBE
|312
|033191669
|UBA-IFE-IWO RD
|IWO ROAD , IDI APE, IBADAN
|IBADAN
|OYO
|313
|033201672
|UBA-BASHAR
|C-O JOS BRANCH
|BASHAR
|PLATEAU
|314
|033061689
|UBA-UNI MAIDUGURI
|UNI MAIDUGURI
|MAIDUGURI
|BORNO
|315
|033121697
|UBA-KANO AIRPORT BRANCH
|AMINU KANO INT.AIRPORT
|KANO
|KANO
|316
|033231710
|UBA-ABA-OWERRI
|171-173 ABA OWERRI RD
|ABA
|ABIA
|317
|033181721
|UBA-ODE AYE
|1 OLOWU ST
|ODE-AYE
|ONDO
|318
|033141732
|UBA-ESIE
|IJAN-ESIE RD
|ESIE
|KWARA
|319
|033161741
|UBA-BARO
|P.O.BOX 3 AGAJE
|AGAJE
|NIGER
|320
|033241755
|UBA-ASABA
|171 NNEBISI ROAD
|ASABA
|DELTA
|321
|033251761
|UBA-AGBANI
|143 AGBANI RD
|ENUGU
|ENUGU
|322
|033021771
|UBA-UKPOR
|AFOR UKPOR MKT SQUARE
|UKPOR
|ANAMBRA
|323
|033241784
|ISSELE – UKWU
|OLD LAGOS-ASABA RD, BY OBI PALACE
|ISSELE-UKU
|DELTA
|324
|033061799
|UBA-MAIDUGURI BAGA RD
|2ND BRANCH BAGA RD
|MAIDUGURI
|BORNO
|325
|033311805
|UBA-BULARAFA
|BULAFARA
|BULARAFA
|YOBE
|326
|033201821
|UBA-YELWA
|IBI ROAD
|YELWA
|PLATEAU
|327
|033011820
|UBA-ITUK MBANG
|UYO-ORON ROAD ITUK MBANG
|ITUK MBANG
|AKWA-IBOM
|328
|033153801
|DOLPHIN ESTATE
|SUITES D 69, 70 & 104 DOLPHIN PLAZA
|LAGOS
|LAGOS
|329
|033341859
|UBA-AGBADO EKITI
|AIYEGUNLE ST
|AGBADO-EKITI
|EKITI
|330
|033051864
|UBA-UTONKON
|ADO L.G.A
|IGUMALE
|BENUE
|331
|033051877
|UBA-OHUHU-OWO
|OJU L.G.A AREA MGT.
|OHUHU-OWO
|BENUE
|332
|033221872
|UBA-BIRNIN KURAWA
|KAURA NAMODA L.G.A
|BIRNIN KURAWA
|SOKOTO
|333
|033011888
|UBA-ORON
|ORON
|ORON
|AKWA-IBOM
|334
|033101905
|UBA-EKE-NGURU
|P.M.B 5006 NKWOGWU
|MBAISE L.G.A
|IMO
|335
|033301912
|UBA-GARBA-CHEDE
|C-O JOS BRANCH
|GARBA CHEDE
|TARABA
|336
|033231926
|UBA-ISIALA OBORO
|P.O.BOX 29 ISIALA OBORO
|UMUAHIA
|ABIA
|337
|033151939
|UBA-IDOWU TAYLOR
|PLOT 22B IDOWU TAYLOR STREET V.I
|VICTORIA ISLAND
|LAGOS
|338
|033211947
|UBA-ONNE
|ONNE
|ONNE
|RIVERS
|339
|033111911
|UBA-KAFANCHAN
|3 KAGORO RD
|KAFANCHAN
|KADUNA
|340
|033112032
|UBA-SAMARU
|161/162 SOKOTO ROAD OPPOSITE A.B.U ZARIA
|SAMARU
|KADUNA
|341
|033152048
|UBA-UBA HOUSE
|57 MARINA ST.
|MARINA
|LAGOS
|342
|033152051
|UBA-SURULERE
|68 WESTERN AVENUE
|SURULERE
|LAGOS
|343
|033192066
|UBA-OYO
|OGBOMOSO ROAD,OYO
|OYO
|OYO
|344
|033192079
|UBA-GBAGI MKT
|GBAGI MKT, NEW IFE RD., IBADAN
|IBADAN
|OYO
|345
|033362087
|UBA-NASARAWA
|28 UMARU MAKAMA RD
|NASARAWA
|NASARAWA
|346
|033372103
|UBA-GUSAU
|2 CANTEEN ROAD, GUSAU
|GUSAU
|ZAMFARA
|347
|033012120
|UBA-IKOT ABASI
|IKOT ABASI L.G.A
|IKOT ABASI
|AKWA-IBOM
|348
|033152132
|UBA-ADEOLA ODEKU
|PLOT 115A ADEOLA ODEKU STREET V.I
|VICTORIA ISLAND
|LAGOS
|349
|033082150
|UBA-NICON NOGA
|NICON-NOGA HILTON HOTEL
|ABUJA
|ABUJA
|350
|033152174
|UBA-AIRPORT ROAD
|62-64 MM INTERNATIONAL AIRPORT RD
|MAFOLUKU
|LAGOS
|351
|033152187
|UBA-ALAUSA
|WAPCO ALAUSA IKEJA
|IKEJA
|LAGOS
|352
|033152190
|UBA-BREADRUIT
|11-12 DAVIES ST
|lagos
|LAGOS
|353
|033212205
|UBA-BONNY
|FINIMA ROAD BONNY ISLAND
|BONNY ISLAND
|RIVERS
|354
|033152213
|UBA-OKE ARIN
|5, IJAYE STREET, LAGOS.
|OKE-ARIN
|LAGOS
|355
|033012227
|UBA-EKET
|12 GRACE HILL RD
|EKET
|AKWA-IBOM
|356
|033232231
|UBA-EZIUKWU
|3A CEMETARY RD
|ABA
|ABIA
|357
|033121228
|UBA-ADO BAYERO ROAD
|31E BAYERO RD
|KANO
|KANO
|358
|033152271
|UBA-ALABA
|3 AGUDOSI ST INT. MARKET
|ALABA
|LAGOS
|359
|033342308
|UBA- ADO-EKITI
|72, AJILOSUN ST. IKERE RD.
|ADO-EKITI
|EKITI
|360
|033322331
|UBA-YENAGOA
|YENAGOA
|YENAGOA
|BAYELSA
|361
|033362346
|UBA-LAFIA
|LAFIA
|LAFIA
|NASARAWA
|362
|033152352
|UBA-IDUMOTA
|144 NAMDI AZIKWE ST
|IDUMOTA
|LAGOS
|363
|033021454
|UBA-NKPOR
|14, AJULUCHUKWU STREET UKPOR
|NKPOR
|ANAMBRA
|364
|033152378
|UBA-BBA TRADE FAIR
|135, ATIKU ABUBAKAR HALL BBA TRADEFAIR
|FESTAC
|LAGOS
|365
|033152381
|UBA-ITIRE ROAD
|ITIRE ROAD
|LAGOS
|LAGOS
|366
|033152394
|UBA-IPONRI SHOPPING COMPLEX
|IPONRI SHOPPING COMPLEX
|LAGOS
|LAGOS
|367
|033332402
|UBA-ABAKALIKI
|ABAKALIKI
|ABAKALIKI
|EBONYI
|368
|033152417
|UBA-ASPAMDA TRADE FAIR
|ASPAMDA TRADE FAIR
|LAGOS
|LAGOS
|369
|033152420
|UBA-OGBA
|OGBA
|LAGOS
|LAGOS
|370
|033152433
|UBA-IKOTA VGC
|IKOTA VGC SHOPPING COMPLEX
|LAGOS
|LAGOS
|371
|033152446
|UBA-IKEJA COMPUTER VILLAGE
|IKEJA COMPUTER VILLAGE
|LAGOS
|LAGOS
|372
|033022453
|OGIDI
|5 Onitsha/Enugu Exp Way Ogidi, Onitsha.
|ONITSHA
|ANAMBRA
|373
|033022466
|UBA-ONITSHA, IWEKA ROAD (OCHANJA)
|ONITSHA, IWEKA ROAD (OCHANJA)
|ONITSHA
|ANAMBRA
|374
|033081478
|UBA-ABUJA GWAGWALADA
|63, OLD GWAGWALADA LAYOUT ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|375
|033082480
|UBA-ABUJA CBD
|ABUJA CBD
|ABUJA
|ABUJA
|376
|033212496
|UBA-PH OIL MILL ROAD
|PH OIL MILL ROAD
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|377
|033212506
|UBA-PH IKOKU ROAD
|PH IKOKU ROAD
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|378
|033182512
|UBA-FED. UNIV. OF TECH, AKURE (FUTA)
|FED. UNIV. OF TECH, AKURE (FUTA)
|AKURE
|ONDO
|379
|033102522
|UBA-OWERRI ASSUMPTA AVENUE
|OWERRI ASSUMPTA AVENUE
|OWERRI
|IMO
|380
|033302539
|UBA-JALINGO
|JALINGO
|JALINGO
|TARABA
|381
|033042543
|UBA-BENIN,MISSION ROAD
|BENIN,MISSION ROAD
|BENIN CITY
|EDO
|382
|033042556
|UBA-BENIN,IKPOBA HILL
|5,BENIN-AGBOR ROAD, BENIN CITY
|BENIN CITY
|EDO
|383
|033112567
|UBA-KADUNA, ORI-AKPATA
|14, OGBOMOSHO RD.
|KADUNA
|KADUNA
|384
|033132576
|UBA-FUNTUA SCHOOL OF REMEDIAL STUDIES (SRS)
|FUNTUA SCHOOL OF REMEDIAL STUDIES (SRS)
|FUNTUA
|KATSINA
|385
|033212593
|UBA-PH NAOC – RUMUEME
|PH NAOC – RUMUEME
|PORT-HARCOURT
|RIVERS
|386
|033152608
|UBA-MOBIL HOUSE, MAROKO
|MOBIL HOUSE, MAROKO
|LAGOS
|LAGOS
|387
|033152611
|UBA-NAF BASE, IKEJA
|NAF BASE, IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|388
|033152624
|UBA-KETU
|KETU
|LAGOS
|LAGOS
|389
|033262637
|UBA-DUTSE
|DUTSE
|DUTSE
|JIGAWA
|390
|033042640
|UBA-BENIN SAKPONBA ROAD
|BENIN SAKPONBA ROAD
|BENIN CITY
|EDO
|391
|033112651
|UBA-KADUNA – NNPC
|KADUNA – NNPC
|KADUNA
|KADUNA
|392
|033173629
|OLABISI ONABANJO UNIVERSITY
|OLABISI ONABANJO UNIVERSITY AGO IWOYE
|AGO IWOYE
|OGUN
|393
|033153814
|ADETOKUNBO ADEMOLA 2
|29, ADETOKUNBO ADEMOLA STR V.I LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|394
|033251525
|UBA-TRANS – EKULU
|49, NIKE LAKE RESORT RD. TRANS-EKULU, ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|395
|033083667
|UBA-ABUJA
|GATEWAY PLAZA, CADASTRAL ZONE A, ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|396
|033141758
|UBA-ILORIN MAIN
|3, Wahab Folawiyo Road, Ilorin
|ILORIN
|KWARA
|397
|033141745
|UBA-OJA OBA ILORIN
|Abdul Atta Rd, Oja-Oba, Ilorin
|ILORIN
|KWARA
|398
|033141790
|UBA-Bacita
|Cenima Road, Bacita
|BACITA
|KWARA
|399
|033281472
|UBA-Lokoja
|145, Murtala Mohammed Road, Lokoja
|LOKOJA
|KOGI
|400
|033111966
|UBA-KADUNA
|Plot C13, Mogadishu Layout, Kaduna
|KADUNA
|KADUNA
|401
|033122256
|UBA-KANO
|15S, Bello Road, Kano
|KANO
|KANO
|402
|033021784
|UBA-Onitsha Main
|49, Uga Street, Onitsha
|Onitsha
|ANAMBRA
|403
|033021797
|UBA-Onitsha Bridge Head
|3A, Bida Road, Onitsha
|ONITSHA
|ANAMBRA
|404
|033232243
|UBA-Aba Main
|10, Port Harcourt Road, Aba
|ABA
|ABIA
|405
|033232256
|UBA-Eziukwu Road, Aba
|Eziukwu Market, Aba
|ABA
|ABIA
|406
|033213453
|UBA-PORT HARCOURT
|14, Azikiwe Road, Port Harcourt
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|407
|033322904
|UBA-YENAGOA
|ALONG YENAGOA/MBIANMA RD. YENAGOA
|YENAGOA
|BAYELSA
|408
|033183156
|UBA-Akure
|Great Nigeria House, Owo Road, Akure
|AKURE
|ONDO
|409
|033193683
|UBA-IBADAN
|81/83, Iwo Road, Ibadan
|IBADAN
|OYO
|410
|033153827
|UBA-Abule Egba
|473B, Abeokuta Express Road, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|411
|033153830
|UBA-Alaba
|BK Dublin Street, Alaba, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|412
|033153843
|UBA-Apapa
|22, Wharf Road, Apapa, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|413
|033153856
|UBA-BBA, Trade Fair
|BBA Trade Fair Complex
|LAGOS
|LAGOS
|414
|033153869
|UBA-Corporate, Marina
|Marine View Plaza, 60, Marina, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|415
|033153872
|UBA-Docemo
|21/23, Docemo Street, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|416
|033153885
|UBA-Ikeja
|1, Simbiat Abiola Road, Ikeja, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|417
|033153898
|UBA-Mushin
|20, Palm Avenue, Mushin, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|418
|033153908
|UBA-Ojuelegba
|81, Ojuelegba Road, Surulere, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|419
|033153911
|UBA-Oke Arin
|23, Oke Arin Street, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|420
|033232269
|UBA-Eziukwu RD.MKT, ABA (CHO)
|Aba Cash Centre, Eziukwu Road Market
|ABA
|ABIA
|421
|033083670
|UBA-SANNI ABACHA BARR (CHO)
|SANNI ABACHA BARRACKS, ASOKORO, ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|422
|033141787
|UBA-ARMTI (Cash Centre)
|ARMTI, KM. 18, Lokoja Road
|ILORIN
|KWARA
|423
|033281485
|UBA-Itakpe (Cash Centre)
|NIAMCO, Itakpe
|ITAKPE
|KOGI
|424
|033141761
|KWARA STATE SECRETARIAT
|Kwara State Secretariat Complex
|ILORIN
|KWARA
|425
|033141774
|UNILORIN CASH CENTRE
|University of Ilorin (UNILORIN)
|ILORIN
|KWARA
|426
|033153924
|UBA-Martins
|15, Martins Street, Lagos
|LAGOS
|LAGOS
|427
|033043717
|UBA-EKENWAN RD. BENIN
|89C EKENWAN ROAD, BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|428
|033043704
|UBA-TEXTILE MILL RD.
|100, TEXTILE MILL ROAD BENIN
|BENIN
|EDO
|429
|033153937
|UBA-ONIPANU
|135, IKORODU ROAD, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|430
|033043720
|UBA-AIRPORT ROAD
|45, AIRPORT ROAD, BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|431
|033281498
|UBA-OBAJANA
|OPP. MAIN GATE, OBAJANA CEMENT FACTORY
|OBAJANA
|KOGI
|432
|033193696
|UBA-LAUTECH
|LAUTECH, OGBOMOSHO
|OGBOMOSHO
|OYO
|433
|033232272
|UBA-ABA MAIN
|5, FACTORY RD, ABA
|ABA
|ABIA
|434
|033031509
|UBA-BAUCHI
|PLOT BA/23543, MURITALA MOH WAY, BAUCHI
|BAUCHI
|BAUCHI
|435
|033051880
|UBA-GBOKO
|14, J. S. TARKA RD GBOKO
|GBOKO
|BENUE
|436
|033051893
|UBA-OTURKPO
|1, COMM RD. OPP TEXACO, OTURKPO
|OTURKPO
|BENUE
|437
|033072843
|UBA-IKOM
|PLOT C-83, CALABAR RD. IKOM
|IKOM
|CROSS RIVER
|438
|033213466
|UBA-RSUT, PHC
|RIVERS STATE UNIV. P-H
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|439
|033243313
|UBA-SAPELE
|55, OKPE RD. SAPELE
|SAPELE
|DELTA
|440
|033253442
|UBA-TRANS EKULU
|PLOT R23, COMM ESTATE LAYOUT, TRANS EKULU
|TRANS EKULU
|ENUGU
|441
|033131551
|UBA-KATSINA STATE SECR
|KATSINA STATE SECRETARIAT
|KATSINA
|KATSINA
|442
|033281508
|UBA-OKENE
|43, LOKOJA/OKENE RD. OKENE
|OKENE
|KOGI
|443
|033153940
|UBA-ABBATOIR
|ABBATOIR COMPLEX, OKO OBA RD. AGEGE
|LAGOS
|LAGOS
|444
|033153953
|UBA-ABULE EGBA
|ALONG LAG/ABEK EXP WAY ABULE EGBA
|LAGOS
|LAGOS
|445
|033153966
|UBA-AJOSE ADEOGUN
|AJOSE ADEOGUN, V. I.
|LAGOS
|LAGOS
|446
|033153979
|UBA-NECOM
|15, MARINA, NECOM MARINA, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|447
|033153982
|UBA-PALMGROVE
|220, IKORODU RD. PALMGROVE
|LAGOS
|LAGOS
|448
|033153995
|UBA-REDEEMED CAMP
|REDEMPTION CAMP
|LAGOS
|LAGOS
|449
|033213479
|UBA-AGGREY RD.
|13, AGGREY RD. PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|450
|033301585
|UBA-MUTUN BIYU
|MUTUN BIYU GASSOL LGA, TARABA
|MUTUM BIYU
|TARABA
|451
|033301598
|UBA-TAKUM
|TAKUM TARABA STATE
|TAKUM
|TARABA
|452
|033301608
|UBA-WUKARI
|WUKARI TARABA
|WUKARI
|TARABA
|453
|033291640
|UBA-ILE IFE
|OAU, ILE IFE
|ILE IFE
|OSUN
|454
|033193706
|UBA-SAKI
|POROKU PLAZA, OPP DIV POLICE STATION, SAKI
|SAKI
|OYO
|455
|033193719
|UBA-ISEYIN
|BESIDES ISEYIN LGA HQ. OLUWOLE AREA
|ISEYIN
|OYO
|456
|033154004
|UBA-OSHODI
|20A OSHODI APAPA EXPRESS WAY
|LAGOS
|LAGOS
|457
|033154017
|UBA-IKORODU TOWN
|53, LAGOS ROAD IKORODU
|LAGOS
|LAGOS
|458
|033072856
|UBA-TINAPA
|SHOP A10, TINAPA FREE TRADE ZONE
|CALABAR
|CROSS RIVER
|459
|033253455
|UBA-GARRIKI, ENUGU
|AGBANI ROAD, ENUGU
|ENUGU
|ENUGU
|460
|033253468
|UBA- UNN, NSUKKA
|UNIVERSITY OF NIGERIA, NSUKKA
|NSUKKA
|ENUGU
|461
|033154020
|UBA-NAVY TOWN
|2ND AVENUE, NAVY TOWN
|LAGOS
|LAGOS
|462
|033154033
|UBA-MMIA (ARRIVAL TERMINAL)
|ARRIVAL TERMINAL – FAAN IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|463
|033154059
|UBA-OKOTA
|152, OKOTA ROAD, ISOLO
|LAGOS
|LAGOS
|464
|033154046
|UBA-OKOKOMAIKO
|29/31 BADAGRY EXPRESSWAY
|LAGOS
|LAGOS
|465
|033083683
|ABUJA-KEFFI RD MARARABA
|ABUJA KEFFI RD BY SHARP CORNER MARARABA KARU
|ABUJA
|ABUJA
|466
|033083696
|ABUJA OWENA HOUSE
|PLOT 76 4TH AVE. CENTRAL BIZ DISTRICT
|ABUJA
|ABUJA
|467
|033083764
|RINGIM CLOSE ,ABUJA
|PLOT 602 RINGIM CLOSE,GARKI ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|468
|033154075
|IKEJA OBAFEMI AWOLOWO WAY 2
|OLUWALOGBON HSE PLOT A AWOLOWO WAY
|IKEJA
|LAGOS
|469
|033154088
|IKORODU 108 LAGOS RD.
|108 LAGOS RD HARUNA BUS STOP
|IKORODU
|LAGOS
|470
|033154091
|KETU 559 IKORODU RD MILE 12
|559 IKORODU RD. MILE 12 KETU
|KETU
|LAGOS
|471
|033154101
|IKOTUN OLD ALIMOSHO STR
|OLD ALIMOSHO STR IKOTUN/IGANDO LGA
|IGANDO
|LAGOS
|472
|033154114
|OJODU 26 NEW ISHERI RD.
|26 NEW ISHERI RD AKIODE BUS STOP, OJODU
|OJODU
|LAGOS
|473
|033154127
|IDOWU TAYLOR 2
|24 IDOWU TAYLOR ST. V/I
|LAGOS
|LAGOS
|474
|033154130
|COKER CASH CENTER
|COKER MRK,LAGOS -BADAGRY EXPRESSWAY
|COKER
|LAGOS
|475
|033154143
|LEKKI OBA ELEGUSHI INT’L MKT
|OBA ELEGUSHI INT’L MKT JAKANDE ESTATE
|LEKKI
|LAGOS
|476
|033154156
|IDUMAGBO 21 IDUMAGBO AVE
|21, IDUMAGBO AVENUE
|LAGOS
|LAGOS
|477
|033232298
|ABA
|80 SCHOOL/ASA ROAD,ABA
|ABA
|ABIA
|478
|033154172
|OJUELEGBA 57 OJUELEGBA RD.
|57, OJUELEGBA RD. TEJUOSHO YABA
|YABA
|LAGOS
|479
|033333126
|ABAKALIKI
|3 OGOJA ROAD,ABAKALIKI
|ABAKALIKI
|EBONYI
|480
|033253471
|NNEWI, 20 ONITSHA ROAD
|20, ONITSHA ROAD NNEWI
|NNEWI
|ENUGU
|481
|033213482
|PH, 20 TRANS AMADI
|20, TRANS AMADI ROAD, PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|482
|033213495
|PH, 73 IKWERE RD.
|73, IKWERE ROAD, PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|483
|033193722
|IBADAN, AGBENI SEBIOTIMO HSE
|104, SEBIOTIMO HOUSE, AGBENI MKT.
|IBADAN
|OYO
|484
|033193735
|IBADAN DUGBE 14 AWOLOWO RD
|14, AWOLOWO RD. DUGBE
|IBADAN
|OYO
|485
|033043733
|BENIN, 32 MISSION RD.
|32, MISSION ROAD BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|486
|033154198
|FOLA AGORO
|366, HERBERT MACAULAY RD. YABA
|LAGOS
|LAGOS
|487
|033154185
|IGBOSERE
|14, JOSEPH STREET, LAGOS ISLAND
|LAGOS
|LAGOS
|488
|033083706
|AREA 8, GARKI ABUJA
|11 LAFIA CLOSE, AREA 8, GARKI ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|489
|033154208
|SEME BORDER
|LAGOS-BADAGRY EXP WAY, SEME BORDER POST
|LAGOS
|LAGOS
|490
|033083719
|ABUJA WUSE
|AP PLAZA ADETOKUNBO ADEMOLA, WUSE ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|491
|033083722
|ABUJA MAITAMA
|PLOT 701 USUMA, ABUJA MAITAMA
|ABUJA
|ABUJA
|492
|033154224
|ALABA
|H25/H26 ALABA INT’L MARKET, ALABA
|LAGOS
|LAGOS
|493
|033154237
|BERGER
|APAPA OSHODI EXPRESSWAY, BERGER
|LAGOS
|LAGOS
|494
|033154240
|IKEJA
|OBA AKRAN, IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|495
|033154253
|VICTORIA ISLAND
|PLOT 1637 ADETOKUNBO ADEMOLA, V I
|LAGOS
|LAGOS
|496
|033154266
|OKE ARIN
|23 OFFIN ROAD, OKEARIN
|LAGOS
|LAGOS
|497
|033122272
|KANO
|15B POST OFFICE RD. KANO
|KANO
|KANO
|498
|033301611
|JALINGO
|34 BARDE WAY TURAKI WARD, JALINGO
|JALINGO
|TARABA
|499
|033062866
|MAIDUGURI
|24 SIR KASHIM IBRAHIM WAY, MAIDUGURI
|MAIDUGURI
|BORNO
|500
|033062879
|HOTORO
|165 MAIDUGURI RD. HOTORO MAIDUGURI
|MAIDUGURI
|BORNO
|501
|033322917
|YENAGOA
|186 MBIAMA ROAD, ONUPA YENAGOA
|YENAGOA
|BAYELSA
|502
|033232285
|ABA
|136 FAULKS ROAD, ABA
|ABA
|ABIA
|503
|033213505
|TRANS AMADI
|147, TRANS AMADI, PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|504
|033021807
|NNEWI
|MOTORCYCLES SPARE PARTS MKT, NNEWI
|NNEWI
|ANAMBRA
|505
|033072869
|CALABAR
|42 IBB ROAD, CALABAR
|CALABAR
|CROSS RIVER
|506
|033243326
|WARRI
|72 EFFURUN/ SAPELE RD. WARRI
|WARRI
|DELTA
|507
|033141800
|ILORIN
|169 IBRAHIM TAIWO RD. ILORIN
|ILORIN
|KWARA
|508
|033193748
|IBADAN
|42A UI/SEC RD NEW BODIJA, IBADAN
|IBADAN
|OYO
|509
|033154279
|IDUMOTA
|21 OBUN EKO STR. IDUMOTA
|LAGOS
|LAGOS
|510
|033213518
|PORT HARCOURT
|PLOT 202 OLU OBASANJO, PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|511
|033173616
|CANAANLAND
|KM 10, IDIROKO ROAD, OTA
|OTA
|OGUN
|512
|033281511
|ANKPA
|COLLEGE OF EDUCATION PREMISES, ANKPA
|ANKPA
|KOGI
|513
|033021810
|RELIEF MARKET
|267 OBODO-UKWU ROAD, ONITSHA
|ONITSHA
|ANAMBRA
|514
|033083735
|NASS – SENATE
|NATIONAL ASSEMBLY COMPLEX ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|515
|033012874
|IKOT EKPENE
|ESUENE DRIVE, BANK LAYOUT, IKOT EKPENE
|IKOT EKPENE
|AKWA-IBOM
|516
|033243339
|OGHARA
|AJAGBODUDU ROAD OGHARE EFE
|OGHARE EFE
|DELTA
|517
|033021823
|NNAMDI AZIKWE UNIVERSITY
|NNAMDI AZIKWE UNIVERSITY CAMPUS, AWKA
|AWKA
|ANAMBRA
|518
|033213521
|UBA PRESTIGE BANK PH.
|PORTHARCOURT GRA.
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|519
|033243342
|ABRAKA
|OLD AGBOR RD. EKREJETA, ABRAKA
|ABRAKA
|DELTA
|520
|033141813
|OFFA
|TAIWO IBRAHIM ROAD, OFFA
|OFFA
|KWARA
|521
|033083748
|UBA PRESTIGE BANK ASOKORO
|PLOT 1910 CADASTRAL ZONE, A04 ASOKORO
|ABUJA
|ABUJA
|522
|033083751
|UBA PRESTIGE BANK MAITAMA
|UBA PRESTIGE BANK, MAITAMA ABUJA
|ABUJA
|ABUJA
|523
|033154295
|UBA PRESTIGE APAPA
|9, POINT ROAD, APAPA
|LAGOS
|LAGOS
|524
|033043746
|BENSON IDAHOSA UNIVERSITY
|UNIVERSITY WAY OFF ADESUWA ROAD BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|525
|033043759
|UPPER SAKPONBA
|NO 52 UPPER SAKPONBA ROAD BENIN CITY
|BENIN
|EDO
|526
|033243355
|ALADJA
|DSC BUSINESS OFFICE WARRI
|ALADJA
|DELTA
|527
|033154318
|IKOSI – KETU
|51 IKOSI ROAD KETU LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|528
|033253484
|INDEPENDENCE LAYOUT ENUGU
|UPPER PRESIDENTIAL ROAD (WAEC JUNCTION)
|ENUGU
|ENUGU
|529
|033213534
|SHELL BUSINESS OFFICE
|SHELL SPDC INDUSTRIAL AREA RUMUOMASI
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|530
|033343213
|UNIVERSITY OF ADO EKITI
|UNIVERSITY OF ADO EKITI
|ADO-EKITI
|EKITI
|531
|033363248
|UBA KEFFI
|ABUBAKAR BURGA STREET KEFFI
|KEFFI
|NASARAWA
|532
|033012887
|BANKING LAYOUT UYO
|UDO UDOMA AVENUE UYO
|UYO
|AKWA-IBOM
|533
|033154321
|UBA LASU
|LASU OJO CAMPUS OJO TOWN LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|534
|033281524
|ANYIGBA
|OPPOSITE KOGI STATE UNIVERSITY MAIN GATE
|ANYIGBA
|KOGI
|535
|033154334
|IDUMOTA 5
|NO 75 ENU- OWA STREET IDUMOTA
|LAGOS
|LAGOS
|536
|033154347
|IJAIYE OGBA
|48,IJAIYE ROAD OGBA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|537
|033213547
|ELEME BUSINESS OFFICE
|REFINERY ROAD ELEME
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|538
|033021836
|UGWUAGBA OBOSI
|UGWUAGBA OBOSI
|ONITSHA
|ANAMBRA
|539
|033154350
|BADAGRY BUSINESS OFFICE
|AFRICAN CHURCH ROAD BADAGRY
|LAGOS
|LAGOS
|540
|033043762
|EKPOMA
|7, UKPENU ROAD EKPOMA
|EKPOMA
|EDO
|541
|033213550
|CHOBA
|UNIPORT SHOPPING COMPLEX CHOBA
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|542
|033083777
|WAEC
|WAEC BUILDING 10 ZAMBEZI CRESCENT MAITAMA
|MAITAMA
|ABUJA
|543
|033083780
|CEDDI PLAZA
|264 TAFAWA BALEWA WAY, CENTRAL BIZ DISTRICT
|GARKI
|ABUJA
|544
|033213563
|RUMUOKORO PH
|646 IKWERRE ROAD RUMUOKORO PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|545
|033083793
|MINISTRY OF JUSTICE
|FED MIN OF JUSTICE BUILDING CENTRAL BIZ DISTR
|GARKI
|ABUJA
|546
|033083803
|ABUJA
|PLOT 876, OBAFEMI AWOLOWO CLOSE/ AHOADA JUNCTION, AREA II GARKI
|GARKI
|ABUJA
|547
|033154363
|H/O BRANCH
|42A AFRIBANK STREET, VICTORIA ISLAND
|LAGOS
|LAGOS
|548
|033154376
|LEKKI
|KM 26 AJAH EXPRESS ROAD, LEKKI
|LAGOS
|LAGOS
|549
|033154389
|IJU ROAD
|96, IJU ROAD, IFAKO-IJAYE
|LAGOS
|LAGOS
|550
|033243368
|UGHELLI
|97, ISOKO ROAD, UGHELLI
|UGHELLI
|DELTA
|551
|033154392
|DOPEMU 2
|85, ABEOKUTA EXPRESS WAY, BESIDE DOPEMU BRIDGE
|LAGOS
|LAGOS
|552
|033243371
|P T I
|PETROLUEM TRAINING INSTITUTE WARRI
|WARRI
|DELTA
|553
|033154402
|OKOKOMAIKO 2 (IYANA ISASHI)
|PLOT 1004, MASCOT HOUSE, IYANA ISASHI, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|554
|033154415
|FESTAC RED SHOP
|FESTAC21/31 ROAD JUNCTION, FESTAC
|LAGOS
|LAGOS
|555
|033083816
|NNAMDI AZIKWE AIRPORT ABUJA
|NNAMDI AZIKWE AIRPORT ABUJA
|GARKI
|ABUJA
|556
|033051903
|NAF BASE MAKURDI
|FORCE LANE, OPP 35 HQ BASE SERVICE GROUP
|MAKURDI
|BENUE
|557
|033051916
|NORTH BRIDGE
|MARKET ROAD JUNCTION NORTH BANK
|MAKURDI
|BENUE
|558
|033154431
|UBA FOUNDATION
|15TH FLOOR UBA HOUSE 57 MARINA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|559
|033154444
|SIMPSON
|85, SIMPSON STREET, EBUTE METTA, LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|560
|033154457
|BISHOP OLUWOLE
|31, BISHOP OLUWOLE STREET, VICTORIA ISLAND
|LAGOS
|LAGOS
|561
|033122285
|1B NIGER STREET
|1B, NIGER STREET, KANO
|KANO
|KANO
|562
|033281537
|KABBA
|LOKOJA – ILORIN ROAD
|KABBA
|KOGI
|563
|033343226
|OYE
|OTUN JUNCTION, OYE EKITI
|OYE EKITI
|EKITI
|564
|033213576
|ELELENWO GRA
|76A, ELELENWO GRA
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|565
|033154473
|BURMA
|16 BURMA ROAD APAPA
|LAGOS
|LAGOS
|566
|033043775
|AGENEBODE
|MISSION ROAD AGENEBODE EDO STATE
|AGENEBODE
|EDO
|567
|033173632
|ILARO
|FEDERAL POLYTECHNIC CAMPUS ILARO
|ILARO
|OGUN
|568
|033154486
|DOPEMU 1
|101 ABEOKUTA EXPRESS WAY, DOPEMU IYANA IPAJA RD
|LAGOS
|LAGOS
|569
|033213589
|RUMUOKWUTA
|IKWERE RD/MGBUOBA RD JUNCTION RUMUOKWUTA PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|570
|033154499
|IPAJA NYSC
|241 NEW IPAJA RD, NEAR NYSC, IYANA IPAJA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|571
|033213592
|GLOBAL CONSUMER BANK
|STATE SECRETARIAT COMPLEX PH
|PORT HARCOURT
|RIVERS
|572
|033291653
|UBA- MODAKEKE
|BEHIND POST OFFICE ITA MERIN JUNCTION
|MODAKEKE
|OSUN
|573
|033291666
|UBA- COLLEGE OF EDUCATION
|COLLEGE OF EDUCATION ILESHA CAMPUS
|ILESHA
|OSUN
|574
|033021849
|ELECTRONICS MARKET ONITSHA
|ALONG ASABA ONITSHA EXPRESS WAY
|ONITSHA
|ANAMBRA
|575
|033154509
|AOCOED(ADENIRAN OGUNSANYA COLL.)
|BADAGRY EXPRESSWAY LAGOS STATE
|LAGOS
|LAGOS
|576
|033154525
|IBAFO
|LAGOS-BADAGRY EXP WAY, IBAFO
|LAGOS
|LAGOS
|577
|033154512
|ADENIYI JONES
|51, ADENIJI JONES STREET, IKEJA
|LAGOS
|LAGOS
|578
|033183169
|ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION
|ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION
|ONDO
|ONDO
|579
|033154460
|UBA RETAIL FINANCIAL SERVICES
|57, MARINA LAGOS (HEAD OFFICE)
|LAGOS
|LAGOS
|580
|033154428
|UBA CUSTODY
|10TH FLOOR UBA HOUSE 57 MARINA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
|581
|033154305
|CORP & ENERGY BANK DIRECTORATE
|CORPORATE & ENERGY BANK DIRECTORATE, HEAD OFFICE
|LAGOS
|LAGOS
|582
|033154282
|CORPORATE BRANCH
|GROUP EXECUTIVE OFFICE, HEAD OFFICE
|LAGOS
|LAGOS
|583
|033150011
|UBA-CPC
|57 MARINA LAGOS
|LAGOS
|LAGOS
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